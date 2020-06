El complejo mapa en el que la ocupación y la colonización israelíes han convertido Cisjordania -dividida en Área A, bajo control palestino; B, con control administrativo palestino y de seguridad israelí y C, bajo control total israelí- es indescifrable incluso para quienes lo transitan y sus rutas desaparecen en los GPS. EFE/EPA/ABIR SULTAN

El complejo mapa en el que la ocupación y la colonización israelíes han convertido Cisjordania -dividida en Área A, bajo control palestino; B, con control administrativo palestino y de seguridad israelí y C, bajo control total israelí- es indescifrable incluso para quienes lo transitan y sus rutas desaparecen en los GPS. EFE/EPA/ABIR SULTAN

Con vistas a las montañas del Valle del Jordán, la casa de la pastora Um Mahmud pertenece a la denominada Área A de Cisjordania, con bandera palestina, pero su ganado no tiene acceso a los pastos que quedan a pocos metros, en la llamada Área C, con banderas israelíes pese a no ser Israel.

En realidad, todo pertenece al pueblo palestino de Al Auya, en el fértil y estratégico valle cisjordano, fronterizo con Jordania y hoy fragmentado por colonias israelíes residenciales y agrícolas, además de áreas militares.