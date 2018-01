El presidente palestino, Mahmud Abás, y la jefa de la diplomacia europea, Federica Mogherini (no aparece en la fotografís), ofrecen una rueda de prensa tras su encuentro en Bruselas (Bélgica) hoy, 22 de enero de 2018. EFE

La Unión Europea (UE) mostró hoy ante el presidente de la Autoridad Nacional Palestina (ANP), Mahmud Abás, su "compromiso" con el proceso de paz en Oriente Medio, y su disposición a jugar un "papel central" sin dejar de lado a Estados Unidos, mientras que pidió a Washington "aunar fuerzas".

"No habrá unas negociaciones de paz creíbles entre israelíes y palestinos si solo hay esfuerzos de EEUU, pero no habrá esfuerzos que pongan a las dos partes en la misma mesa con un marco multilateral que no incluya a Estados Unidos", dijo la alta representante europea para la política exterior, Federica Mogherini.