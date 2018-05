25 may. 2018

EFE San Petersburgo (Rusia) 25 may. 2018

El ministro de Asuntos Exteriores ruso, Serguéi Lavrov, rechazó hoy las acusaciones formuladas por Holanda y Australia sobre la implicación de Rusia en el derribo en julio de 2014 del vuelo MH17 de Malaysia Airlines sobre el territorio del este de Ucrania.

"Ayer conversé con mi colega holandés (Stef Blok). Me comunicó lo que ya es sabido. Le pedí pruebas que confirmen estas afirmaciones. Él no me presentó ninguna prueba", dijo Lavrov a la prensa, en el marco del Foro Económico Internacional de San Petersburgo.