El viceprimer ministro británico, Dominic Raab, afirmó este domingo que el Reino Unido solo aceptará "refugiados genuinos" de la guerra de Ucrania, después de que Francia haya criticado que Londres niege el paso por Calais de unos 150 ucranianos sin visado.

"Mire, si simplemente abrimos las puertas, no solo no estaremos beneficiando a la gente que lo necesita, los refugiados genuinos, sino que creo que minaremos al apoyo popular en este asunto, y creo que eso no es lo correcto", dijo Raab a la BBC.