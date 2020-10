El equipo médico que atiende al presidente estadounidense, Donald Trump, por COVID-19 se mostró esta tarde "cautelosamente optimista" tras una jornada en la que el mandatario no presentó fiebre y no necesitó oxígeno suplementario, aunque reconoció que el mandatario "no está fuera de peligro".

En un comunicado distribuido esta noche, el médico presidencial, Sean Conley, reiteró que Trumo "continúa bien" y ha "hecho progresos sustanciales desde su diagnóstico", que se dio a conocer en la madrugada del jueves al viernes.