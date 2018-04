Los talibanes rechazaron hoy la propuesta de diálogo lanzada a finales de febrero por el Gobierno afgano en un mensaje en el que calificaron la iniciativa "de esfuerzo por engañar y conspiración", y en el que anunciaron una nueva ofensiva de primavera.

Tras varios meses de mensajes "no oficiales" y un ambiguo silencio, los talibanes indicaron en un comunicado que los esfuerzos del Gobierno no son más que "una conspiración orquestada por los ocupantes extranjeros para debilitar, aplastar y eventualmente pacificar la resistencia legítima afgana y no para acabar con la guerra".