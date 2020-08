El presidente bielorruso, Alexandr Lukashenko, busca el domingo la reelección ante una oposición unificada liderada por la moderada Svetlana Tijanóvskaya y en medio de las tensiones con su mayor aliado, Rusia, al que acusa de buscar la desestabilización del país, el menos democrático de Europa.

“Imagino que ya no soy presidente ¿Qué hacer? No tengo ni idea. No conozco otra forma de vida. Me gustaría dejarlo, si supiera hacer otra cosa. Pero ésta es mi forma de vida”, aseguró Lukashenko esta semana en una entrevista con la televisión ucraniana.