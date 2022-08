El expresidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva, candidato favorito para las elecciones del próximo octubre, afirmó este lunes que el acuerdo Mercosur-Unión Europea "no es válido" y tiene que volver a ser negociado.

Lula dijo que el acuerdo, suscrito en 2019, "no es válido porque no fue concretizado plenamente", puesto que todavía no fue ratificado por los países firmantes.