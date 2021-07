El expresidente argentino Mauricio Macri asegura en una entrevista con EFE en Madrid que su país no necesita "mesianismos", ni "personas iluminadas" que acudan a salvar a los ciudadanos, sino que debe "pensar en concepto de equipo, que cada uno es parte de él, y volver a lo básico que perdió, que es simple: la cultura del trabajo".

"Yo mismo he tratado de no abonar la idea del caudillo, tal vez para hacer una contracara de lo que a la Argentina no le ha funcionado, y que se sepa que el futuro y la felicidad de todos pasa por lo que uno puede aportar a la sociedad, no sentarse en su casa a esperar que un político le regale un plan, vivir de la dádiva y la discrecionalidad de la política", explicó el exmandatario.