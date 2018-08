El presidente de Francia, Emmanuel Macron, y la primera ministra británica, Theresa May. EFE/Archivo

El presidente francés, Emmanuel Macron, se reunirá hoy en su residencia de verano, en el sur de Francia, con la primera ministra británica, Theresa May, para hablar exclusivamente del "brexit" en un momento en el que ambas partes se alarman ante al posibilidad de que no se logre un acuerdo.

May, acompañada de su marido Philip May, llegará al Fort de Brégançon, en la ciudad de Bormes-les-Mimosas, este viernes por la tarde y, según adelantó el Elíseo, mantendrá una reunión de trabajo con Macron de unas dos horas a partir de las 18.15 horas (16.15 GMT), que no irá seguida de anuncios por parte de los mandatarios.