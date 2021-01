Satisfecho con ser visto como el "presidente de los afectos" y accesible, Marcelo Rebelo de Sousa emprende este mes una carrera que muchos prevén fácil para ser reelegido jefe de Estado de Portugal, un cargo al que en el último lustro ha dado un sello de emotividad.

"Soy como soy. No cambié. No es por el interés. Yo no doy besitos buscando votos. Yo ya era besucón por naturaleza. Ya era como era, así de extrovertido. Ahora no me voy a hacer introvertido para dar un aire presidencial", decía en 2018 el conservador Rebelo de Sousa.