La primera ministra finlandesa, Sanna Marin, asegura que nadie podrá imponer que se instalen bases de la OTAN o se desplieguen armas nucleares en su país, a pesar de solicitar el ingreso en la Alianza Atlántica, en una entrevista publicada hoy en el diario italiano "Corriere della Sera".

"Nadie vendrá a nosotros para imponernos armas nucleares o bases permanentes si no las queremos. Por lo tanto, creo que este tema no está en la agenda. No me parece que haya siquiera interés en desplegar armas nucleares o abrir bases de la OTAN en Finlandia", dice.