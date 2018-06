El secretario de Defensa de Estados Unidos, James Mattis, condenó hoy la ola de atentados perpetrados por los talibanes en los últimos días en Afganistán, poco antes de que entre en vigor el alto el fuego temporal pactado entre el Gobierno de Kabul y los insurgentes.

"No creo que porque el alto el fuego aún no haya comenzado tengan ningún tipo de bula. No están actuando como deberían, si es que están escuchando a sus líderes religiosos o políticos", apuntó Mattis en el transcurso de una charla informal con periodistas.