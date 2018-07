La primera ministra británica, Theresa May (c), a su llegada hoy a la cumbre de jefes de estado de la OTAN en Bruselas (Bélgica). EFE

La primera ministra británica, Theresa May, aseguró hoy que el plan de su Gobierno sobre la futura relación con la Unión Europea, que ha provocado la dimisión de los ministros de Exteriores y para la salida de la UE, cumple con el resultado del referéndum favorable al "brexit".

"Cumple con el voto que la gente dio sobre el 'brexit', cumple el hecho de que no pondremos fin al libre movimiento, de que no pondremos fin a la jurisdicción del Tribunal de Justicia de la Unión Europea en el Reino Unido, de que no gastaremos vastas contribuciones para la Unión Europea cada año", declaró la mandataria a su llegada a la cumbre de líderes de la OTAN que se celebra hoy y mañana en Bruselas.