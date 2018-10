La primera ministra británica, Theresa May, conversa con los medios a su llegada a una cumbre del Consejo Europeo en Bruselas (Bélgica) hoy, 17 de octubre del 2018. May aseguró hoy que el llamado "plan de Chequers" para la salida de la Unión Europea (UE), consensuado con su Gobierno el pasado julio, "no" está muerto, si bien ha dejado de referirse al mismo. EFE