Captura de video de la primera ministra británica, Theresa May, mientras se aclara la garganta al inicio de su discurso durante una sesión de la Cámara de los Comunes del Parlamento, este martes en Londres (Reino Unido). EFE/ UK Parliamentary Recording Unit

La salida del Reino Unido de la Unión Europea (UE) puede no llegar a materializarse si los diputados no votan este martes a favor del acuerdo del "brexit", afirmó hoy la primera ministra británica, la conservadora Theresa May.

Al intervenir en el debate sobre el pacto que se votará en la Cámara de los Comunes, May esgrimió que el "divorcio" británico de la UE, fijado para el próximo 29 de marzo, "podría estar perdido".