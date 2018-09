La primera ministra británica, Theresa May, sale de su residencia oficial en Downing Street. EFE/Archivo

La primera ministra británica, la conservadora Theresa May, ha insistido en que hay por delante dos únicas opciones ante el "brexit": su plan conocido como "Chequers" o ningún acuerdo con la Unión Europea (UE).

La "premier" ha subrayado que si el Parlamento británico no aprueba su plan antes del 29 de marzo de 2019, fecha de la retirada británica del bloque europeo, entonces "creo que la alternativa a ello es que no tendremos un acuerdo", ha afirmado May en una entrevista con el programa "Panorama" de la cadena BBC, que será emitido esta noche y adelantada hoy a los medios.