Giorgia Meloni, líder de los ultras Hermanos de Italia (FdI) y máxima favorita para ganar las elecciones generales que se celebrarán en Italia el próximo 25 de septiembre, advirtió hoy a sus socios de la derecha, el ultraderechista Matteo Salvini y el conservador Silvio Berlusconi, de que el más votado debe ser el jefe del Gobierno.

"Si no fuéramos capaces de ponernos de acuerdo, no tendría sentido entrar juntos en el gobierno. Confío en que queramos confirmar, también por razones de tiempo, normas que siempre han funcionado en el centro-derecha, que siempre hemos respetado y que no está claro por qué deberían cambiar hoy", aseguró Meloni.