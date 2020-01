La canciller alemana, Angela Merkel, homenajeó hoy a los supervivientes de Auschwitz, a punto de cumplirse los 75 años de la liberación del mayor campo de exterminio de la Alemania nazi, y recordó su valor como figuras "clave contra el olvido" frente al antisemitismo actual.

"Cada ataque antisemita, cada amenaza ultraderechista es un ataque contra los valores fundamentales de nuestra sociedad, de nuestra democracia", afirmó Merkel, al inaugurar en Essen (oeste) la exposición "Survivors. Faces of Life after the Holocaust", formada por los retratos de 75 supervivientes.