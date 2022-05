9 may. 2022

EFE Bruselas 9 may. 2022

El presidente del Consejo Europeo, Charles Michel, acusó este lunes al presidente ruso, Vladímir Putin, de querer "ejecutar" el espíritu democrático en Ucrania, adonde viajó hoy por segunda vez para llevar el mensaje de que la Unión Europea apoyará al pueblo ucraniano "todo el tiempo que sea necesario".

"El Kremlin quiere 'ejecutar' su espíritu de libertad y democracia. Pero estoy totalmente convencido de que nunca tendrán éxito. He venido a Odesa en el Día de Europa con un mensaje simple: no estás solo. Estamos contigo. No te vamos a defraudar. Estaremos contigo todo el tiempo que sea necesario", dijo Michel en un mensaje en vídeo difundido en sus redes sociales.