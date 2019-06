Decenas de miles de argelinos se manifestaron hoy por decimosexto viernes consecutivo y el primero desde la suspensión de las elecciones presidenciales, en rechazo a la propuesta del jefe de Estado interino, Abdelkader Bensalah, para lanzar un diálogo entre los diferentes actores políticos y la sociedad civil.

Acompañados por pancartas con mensajes como "no hay diálogo con los impostores" o "no a las elecciones con la mafia", los manifestantes reclamaron una transición democrática con representantes del pueblo y no del antiguo régimen, como Bensalah o Ahmed Gaid Salah, jefe del Ejército convertido en el hombre fuerte del país desde la forzada dimisión del antiguo presidente, Abdelaziz Buteflika.