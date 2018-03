El embajador sirio en Rusia, Riad Haddad (c), a su llegada al ministerio ruso de Asuntos Exteriores en Moscú (Rusia) hoy, 21 de marzo de 2018. EFE

Rusia insinuó hoy que el Reino Unido puede ser responsable del envenenamiento del exespía ruso Serguéi Skripal y su hija Yulia en la ciudad inglesa de Salisbury, en una tensa reunión entre un representante de la Cancillería rusa y medio centenar de embajadores y diplomáticos extranjeros.

"La lógica sugiere que solo hay dos posibilidades: o las autoridades británicas no son capaces de defender al país de un, digamos, ataque terrorista de este tipo, o ellas, directa o indirectamente -no acuso a nadie-, organizaron el ataque contra una ciudadana rusa (la hija del exespía)", dijo el director del Departamento de no proliferación y control de armas del Ministerio de Exteriores, Vladímir Yermakov.