El líder de la oposición rusa, Alexéi Navalni, llamó al boicot de las elecciones presidenciales de marzo de 2018 después de acusar al jefe del Kremlin, Vladímir Putin, de ordenar hoy a la Comisión Electoral Central (CEC) que rechazara su candidatura.

"No habrá elecciones. Putin está muy asustado. Teme enfrentarse a mí. Me ve como una amenaza. Ha ordenado a sus siervos de la CEC que me nieguen el registro", dijo Navalni en una alocución por vídeo.