El líder opositor ruso Alexéi Navalni se declaró hoy en huelga de hambre después de acusar a los servicios penitenciarios de denegarle la asistencia médica en prisión, donde ha sufrido en las últimas semanas un brusco deterioro de su salud.

"Exijo que me permitan ver al médico. Mientras eso no suceda, me declaro en huelga de hambre", dice Navalni en una carta escrita a mano y colgada en la cuenta oficial de su equipo en Telegram.