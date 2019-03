Varias personas posan junto a un luminoso en el que se lee "Dejadnos votar" frente al Parlamento de Londres (Reino Unido), este miércoles. La primera ministra británica, Theresa May, ha dicho este miércoles a su grupo parlamentario que dimitirá antes de que empiece la segunda fase de negociaciones con la Unión Europea (UE) a cambio de que apoyen su acuerdo de retirada, ha confirmado el Gobierno. EFE/ Facundo Arrizabalaga

Fotografía cedida por el Parlamento del Reino Unido, donde se observa la primera ministra británica, Theresa May, hablando en la Cámara de los Comunes británica en Westminster, este miércoles, en Londres (Reino Unido). La primera ministra británica, la conservadora Theresa May, ofreció este miércoles a sus diputados dimitir del cargo al que hasta ahora se ha aferrado a cambio de que apoyen su acuerdo para la salida de la Unión Europea, rechazado en dos ocasiones por el Parlamento. May dio un discurso ante su grupo parlamentario, conocido como comité 1922, mientras la Cámara de los Comunes debatía varias vías alternativas en el proceso de "brexit" que se votarán a última hora de hoy. EFE/Mark Duffy/ PARLAMENTO DEL REINO UNIDO/SOLO USO EDITORIAL/NO VENTAS