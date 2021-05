23 may. 2021

EFE Beirut 23 may. 2021

Las elecciones que se celebrarán el 26 de mayo en Siria han desatado una oleada de rechazo, desde la desvinculación de la ONU por considerar que no forman parte del plan de paz que auspicia desde 2015 y el anuncio de varios países que no reconocerán sus resultados, hasta los llamamientos de la oposición en el exilio a no validar la "farsa".

Se espera que el actual presidente, Bachar al Asad, cuya mandato peligró durante la pasada década pero ahora está firme en el poder, salga reelegido en unos comicios a los que también concurren un exviceministro de Asuntos Parlamentarios, Abdulá Salloum Abdulá, y Mahmud Marai, un líder de la oposición interna tolerada por Damasco.