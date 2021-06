Condena a la represión en Rusia: No. Apoyo a la oposición en Hong Kong: No. Llamamiento al alto el fuego en Gaza: No. El primer ministro ultranacionalista húngaro, Viktor Orbán, lleva meses vetando resoluciones de la UE, en un intento de compensar su pérdida de influencia.

En todas esos casos, Hungría rompió el consenso de los otros 26 socios comunitarios en esos temas de política internacional.