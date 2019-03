La presidenta de la Cámara Baja de EE.UU., Nancy Pelosi, se opuso hoy a impulsar en el Congreso un "impeachment" (juicio político) en contra del presidente, Donald Trump, al asegurar que "no vale la pena".

"Un 'impeachment' divide tanto al país que, a menos que haya algo tan convincente, abrumador y bipartidista, no creo que debamos ir por ese camino, porque divide al país. Y él (Trump) simplemente no vale la pena", dijo Pelosi en una entrevista al The Washington Post.