El portavoz del Laborismo en el Parlamento europeo, Richard Corbett, ha advertido al líder de la formación, Jeremy Corbyn, de que millones de votantes contrarios al "brexit" pueden abandonar a la formación si no apoya otro referéndum sobre la Unión Europea (UE) en su manifiesto para los comicios de la UE del mes próximo.

Corbett, que encabeza al grupo de veinte europarlamentarios laboristas, hizo la petición ante la inquietud de que los jóvenes y los votantes pro-europeos no les respalden si no hay un compromiso de celebrar otra consulta, informa el dominical "The Observer".