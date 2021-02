Seúl, 7 feb (EFE).- Corea del Norte celebrará en los próximos días una nueva sesión plenaria de su partido único para determinar los pasos a seguir para cumplir su plan estratégico de 2021, acordado en su reciente congreso, informaron este domingo los medios estatales. EFE/EPA/KCNA EDITORIAL USE ONLY[EDITORIAL USE ONLY]