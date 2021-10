Policía noruega confirma 5 muertos y 2 heridos en ataque con arco y flechas. EFE/EPA/OLE BERG-RUSTEN BEST QUALITY AVAILABLE

Cinco personas han muerto y otras dos han resultado heridas por el ataque provocado por un hombre armado con un arco y flechas en la ciudad noruega de Kongsberg (al suroeste de Oslo), informó la policía del país nórdico.

El agresor, del que no se han dado más detalles, permanece detenido, pero todavía no ha sido interrogado, por lo que la policía no quiere especular sobre sus motivos.