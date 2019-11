El secretario de Estado estadounidense, Mike Pompeo, rechazó este miércoles inhibirse de la documentación tratada en el Congreso de Estados Unidos sobre Ucrania en el proceso para un "impeachment" (juicio político) al presidente Donald Trump y defendió la política desplegada por su Administración con respecto a este país.

"He estado todo el día en reuniones y no he tenido ocasión de ver ese testimonio (...) No he visto el testimonio, no voy a inhibirme de esto", indicó Pompeo ante la prensa preguntado por la declaración hoy en el Congreso de embajador de EEUU ante la Unión Europea (UE), Gordon Sondland.