El presidente de Ucrania, Petró Poroshenko, que busca la reelección en los comicios de este domingo, afirmó antes del primer debate hoy con su rival y el favorito de los sondeos, Vladímir Zelenski, que no se da por vencido y luchará por Ucrania.

"No me doy por vencido y no lo pienso hacer, lucharé por Ucrania como presidente, como candidato y como ciudadano", escribió Poroshenko en su cuenta de la red social Facebook antes del debate que se celebrará en el estadio Olímpico de Kiev.