Activistas del Congreso Nacional Indio (INC) asisten este lunes a una protesta por la citación del líder del INC, Rahul Gandhi, por parte de la Dirección de Ejecución, en Chennai, India. El Directorio de Ejecución (ED) citó a Sonia Gandhi y a Rahul Gandhi para que comparecieran en la oficina del ED en relación con la supuesta malversación de activos de un periódico 'The National Herald'. EFE/ Idrees Mohammed