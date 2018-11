El exministro británico para el "Brexit" Dominic Raab, quien dimitió esta semana por su desacuerdo con el pacto alcanzado con la Unión Europea (UE), afirmó hoy que Bruselas está tratando de "chantajear" a Londres.

El político "tory" acusó a la primera ministra, Theresa May, de no haber logrado convencer a la UE de que el Reino Unido estaba dispuesto a levantarse de la mesa de negociaciones sin acuerdo en caso de que los 27 socios comunitarios restantes no aceptasen sus términos.