Rohaní insiste en que Irán no negociará sus programas armamentísticos

El presidente iraní, Hasan Rohaní, insistió hoy en que no va a aceptar una negociación de sus programas defensivos armamentísticos, incluido el de misiles balísticos, como exige Estados Unidos.

"Nuestro compromiso ante el mundo es no desarrollar armas de destrucción masiva y no las buscaremos, (...) pero sobre las armas convencionales no negociaremos con nadie", dijo Rohaní en una rueda de prensa en Teherán.