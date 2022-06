El ministerio de Exteriores ruso anunció hoy una nueva lista de sanciones contra el Reino Unido que incluye a 29 periodistas y directores de medios de comunicación, y una veintena de militares, diputados y empresarios vinculados con la industria armamentista.

Las sanciones incluyen a los directores de la BBC y de diarios como "The Times", "The Guardian", "The Independent", "The Daily Telegraph" y el "Daily Mail".