La primera ministra de Finlandia, Sanna Marin, desmintió de nuevo este viernes haber consumido sustancias estupefacientes durante una fiesta y anunció que se ha sometido a un test de drogas "para limpiar su reputación", cuyos resultados se harán públicos dentro de una semana.

"En los últimos días se han hecho públicas acusaciones bastante graves de que he consumido drogas. Por mi propia protección legal, aunque considero que la exigencia de un test de drogas no es razonable, para borrar tales sospechas hoy me he sometido a un test de drogas", dijo en una rueda de prensa.