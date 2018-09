El ministro de Interior alemán, Horst Seehofer, reiteró hoy su respaldo al controvertido jefe de la Oficina Federal de la Constitución (servicio secreto para Interior), Hans Georg Maassen, con lo que desafía a la canciller Angela Merkel y a la líder socialdemócrata, Andrea Nahles.

"La acusación de que él defiende posiciones de ultraderecha es algo que rechazo con toda claridad. Por eso no voy a destituirlo. No lo hago por terquedad sino porque las acusaciones en su contra no son verdad", dijo Seehofer en declaraciones que publica hoy el dominical "Bild am Sonntag".