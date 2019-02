El vicepresidente primero de la Comisión Europea (CE), Frans Timmermans, ha asegurado este sábado que "nunca, nunca jamás, bajo ninguna circunstancia", pactará con la extrema derecha tras las elecciones europeas de mayo para obtener la presidencia de la UE, a la que opta como candidato del Partido Socialista Europeo.

Timmermans ha participado en el mitin en el que el secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, ha presentado en Zaragoza a los candidatos aragoneses socialistas para las elecciones municipales y autonómicas, y aunque se ha mostrado dispuesto a no contribuir el "victimismo de la extrema derecha", no ha evitado recalcar su compromiso de no pactar nunca con los partidos encuadrados en esa ideología.