El vicepresidente de la Comisión Europea encargado del Pacto Verde, Frans Timmermans, cargó con dureza este lunes contra el presidente de Rusia, Vladimir Putin, y aseguró que Ucrania "tiene que ser y será su Waterloo" porque de lo contrario continuará hasta restaurar el imperio ruso.

"Si no se le para, Putin seguirá hasta conseguir lo que el cree que es el legítimo imperio de Rusia, y me temo que esto no se limita a Ucrania", declaró Timmermans en un debate en la comisión de Medioambiente del Parlamento Europeo.