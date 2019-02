El presidente de EEUU, Donald Trump, consideró este jueves una "pérdida de tiempo" las negociaciones con los líderes demócratas del Congreso sobre la construcción de un muro en la frontera con México, una polémica medida que volvió a amenazar con llevar igualmente adelante usando poderes presidenciales.

"Creo que (la presidenta de la Cámara Baja, la demócrata Nancy Pelosi) está haciendo un tremendo daño al país. Si no aprueba el muro, el resto es solo una pérdida de dinero, tiempo y energía porque se necesita desesperadamente", apuntó Trump en una entrevista con el diario The New York Times.