El presidente de EE.UU., Donald Trump, dijo este viernes que no ha visto "ninguna prueba" de que el opositor ruso Alexéi Navalni fuera envenenado y aseguró que si eso se confirma, se enfadará "mucho", pero no llegó a amenazar a Moscú con ninguna consecuencia por el suceso.

"No sé exactamente qué ocurrió. Creo que es trágico, es terrible y no debería ocurrir. No hemos visto ninguna prueba todavía, pero le echaré un ojo" al tema, dijo Trump durante una rueda de prensa en la Casa Blanca, en su primera reacción explícita al caso de Navalni.