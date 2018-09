El presidente de Estados Unidos, Donald Trump (c), fue registrado este miércoles al inaugurar el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, en la sede de la ONU en Nueva York (EE.UU.). EFE

El presidente de EEUU, Donald Trump, se mostró hoy abierto a entrevistarse con su homólogo venezolano, Nicolás Maduro, "si él está aquí" en Naciones Unidas y "quiere reunirse", pero advirtió de que "todas las opciones", incluida la militar, siguen sobre la mesa respecto a Venezuela.

"Si está aquí, si quiere reunirse, no lo sé. No lo tenía en mente, no es algo en lo que piense. Pero si puedo ayudar a la gente, eso es para lo que estoy aquí", declaró Trump a la prensa al llegar a la sede de la ONU.