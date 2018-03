El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo hoy que planea reunirse con su homólogo ruso, Vladímir Putin, "en un futuro no demasiado distante", para hablar sobre la "carrera armamentística" entre las dos potencias.

"He hablado por teléfono con el presidente Putin y le he felicitado por su victoria (electoral). Probablemente nos reuniremos en un futuro no demasiado distante para hablar sobre las armas", dijo Trump a la prensa al comienzo de su reunión con el príncipe heredero saudí, Mohamed bin Salman, en la Casa Blanca.