El presidente estadounidense, Donald Trump, dijo este jueves que la razón por la que se presentó a la carrera hacia la Casa Blanca en 2016 es porque su rival en las elecciones de noviembre, Joe Biden, hizo un "mal trabajo" cuando era vicepresidente durante el mandato de Barack Obama (2009-2017).

"Joe, me presenté por ti. Me presenté por Barack Obama. Porque ustedes hicieron un mal trabajo. Si pensara que habían hecho un buen trabajo, nunca me habría presentado", dijo Trump en su segundo y último debate con Biden, celebrado en Nashville (Tennessee).