El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, llamó este jueves "monstruo" a la aspirante demócrata a la Vicepresidencia del país, Kamala Harris, quien participó anoche en un debate frente al vicepresidente, Mike Pence, que se saldó sin un claro vencedor.

"Este monstruo que estuvo sobre el escenario con Mike Pence que, por cierto, la destruyó anoche. Este monstruo dice ¡no, no, no habrá fracturación hidráulica, no habrá esto'. Todo lo que ella dice es una mentira", dijo el presidente desde la Casa Blanca en una entrevista telefónica con el canal de televisión Fox Business.