El presidente de EE.UU., Donald Trump, dijo hoy que está "preocupado" por la desaparición del periodista saudí Jamal Khashoggi, mientras Turquía aumentaba la presión sobre Arabia Saudí para aclarar el paradero del reportero y continuaban los rumores sobre su posible asesinato.

"Estoy preocupado por ello. No me gusta escuchar (que ha desaparecido). Esperemos que se resuelvan las cosas. Ahora mismo nadie sabe nada sobre ello, pero circulan algunas historias con bastante mala pinta. No me gusta", dijo Trump a los periodistas al regresar a Washington tras una visita a Orlando (Florida).