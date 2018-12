Las acciones que tomaron hoy el presidente estadounidense, Donald Trump, y el Congreso apuntan a que el cierre parcial de la Administración durará hasta principios de 2019, como mínimo, cuando los miembros del Senado volverán a reunirse para abordar la cuestión.

"El presidente (Trump) no quiere que el Gobierno permanezca cerrado, pero no firmará una propuesta que no priorice primero la seguridad de nuestro país", indicó la Casa Blanca en un comunicado, después de que el propio Trump cargara contra los demócratas por no apoyar la construcción de un muro fronterizo con México.