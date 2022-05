La banda ucraniana Kalush Orchestra ha pedido ayuda para su país tras su actuación en la gran final de Eurovisión 2022, así como para la ciudad de Mariupol y la acería de Azovstal a raíz de la invasión rusa.

"Please help Ukraine, please help Mariupol, please help Azovstal", ha dicho concretamente el líder de este sexteto, Olenh Psink, en un mensaje en el que ha reclamado la intervención internacional para socorrer al grupo de soldados atrincherados en esa fábrica, el último reducto de la resistencia ucraniana en esa ciudad portuaria.